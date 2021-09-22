Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 23 сентября. Разумков подписал распоряжение

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания 23 сентября. Провести заседание требовали 165 депутатов.

Об этом говорится в подписанном главой парламента распоряжении, которое обнародовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно документу, заседание начнется в 16:00, на нем планируют рассмотреть четыре вопроса. В частности, законопроект об отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления через расширение применения регистраторов расчетных операций (РРО), и о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Кроме этого, нардепы собираются рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения и об упрощении учета доходов физических лиц — предпринимателей.