В Новой Зеландии полиция задержала пару, которая пыталась провезти в закрытый из-за пандемии Окленд еду из KFC

В Новой Зеландии полиция задержала двух мужчин на автомобиле, которые пытались провезти в город Окленд, закрытый из-за пандемии коронавируса, фастфуд из KFC.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчины в возрасте 23 и 30 лет ехали из Гамильтона и по дороге к Окленду заметили полицейских. Они решили скрыться, но их догнали. В их багажнике полицейские нашли большие пакеты с едой из KFC, а также $70 тысяч. Также были найдены пустые пакеты из ресторана.

Окленд — единственный город в Новой Зеландии, в котором действуют ограничительные меры «четвертого уровня». Там не работают рестораны, бары (даже на вынос) и службы доставки, а жителям запрещено покидать дома. Въезжать в Окленд можно только по спецдокументам. В остальных городах «второй уровень» с работающими заведениями.

Теперь мужчинам грозит суд и обвинения в нарушении закона о борьбе коронавирусом. Они могут быть оштрафованы на $2 800 или лишены свободы сроком до шести месяцев.