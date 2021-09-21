У берегов Исландии заметили моржа Уолли, который любит валяться в лодках. Животное не видели уже 3 недели

В Исландии заметили моржа, который раньше бывал в Ирландии, Франции, Испании и в Великобритании и валялся в лодках. Животное исчезло из поля зрения три недели назад.

Об этом сообщает BBC.

800-килограммового арктического моржа, известного как Уолли, не видели более трех недель. Наблюдатели говорили, что они «начинают терять надежду» когда-нибудь увидеть его снова. Однако организация Seal Rescue Ireland сообщила, что его видели в Исландии после 22 дней отсутствия. Моржа узнали по шрамам на обеих передних ластах.

То, что Уолли сейчас в Исландии, означает, что морж-путешественник преодолел более 900 км от своего последнего известного местоположения в ирландском городе Корк.

«Мы в абсолютном шоке от того, что он не только жив и здоров, но и на пути домой в Арктику», — заявили в Seal Rescue Ireland.

Морж, которому около четырех лет, впервые произвел фурор в Ирландии, когда его заметили в графстве Керри в марте, а также вдоль побережья Западной Европы. Его любимым занятием было валяться в лодках.

Однако из-за большой массы моржа лодки тонут, а Уолли травмирует ласты, когда залезает на лодку и слезает с нее. Чтобы решить эту проблему, ирландские спасатели приготовили альтернативное место для отдыха Уолли — собственный плот. Они надеялись, что он поможет как самому моржу, так и владельцам лодок.