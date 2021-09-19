В Испании полиция не смогла разогнать студенческую вечеринку на 25 тысяч человек

В Испании полиция обнаружила студенческую вечеринку на 25 тысяч человек, но не смогла ее разогнать. Мероприятие проходило на открытом воздухе и ознаменовало начало семестра в мадридском университете Комплутенсе.

Об этом сообщает The Local Spain.

Испанские СМИ заявили, что это было самое большое подобное собрание с начала пандемии. Полиция отметила, что вечеринку организовали онлайн через WhatsApp. Однако правоохранители подчеркнули, что без предварительного уведомления со стороны университета и без времени для подготовки соответствующей операции разогнать толпу из 25 тысяч человек — почти невыполнимое задание.

Поэтому полиция при поддержке беспилотников пыталась сохранить мир и гарантировать отсутствие инцидентов, особенно на прилегающих дорогах и в общественном транспорте. Правоохранители были на месте до рассвета.