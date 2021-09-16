Европарламент одобрил жесткую резолюцию о будущих отношениях с Россией. Украина довольна

Европарламент поддержал резолюцию об отношениях Евросоюза с Россией, которая призывает страны ЕС противодействовать агрессивной политике РФ и работать над основой для будущего сотрудничества с демократической страной (если она такой станет). Как указано на сайте Европарламента, ключевые положения документа — различать российские власти и народ, поддерживать демократические тенденции в России, правозащитников и гражданское общество, быть готовыми к введению санкций и избавлению от энергозависимости, а также противодействовать потоку «грязных» денег.

Страны ЕС призывают к партнерству со США и другими странами-единомышленниками для создания противовеса России и Китаю в борьбе за демократию. Отдельно Европарламент акцентирует на важности поддержки стран «Восточного партнерства», в том числе Украины, и способствовании реформам. Парламент призывает использовать альтернативные ресурсы и «зеленую» энергетику для уменьшения зависимости ЕС от российского газа, нефти и другого сырья.

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