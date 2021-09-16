В Мексике в лотерее разыграли дом мексиканского наркобарона «Эль Чапо», из которого он бежал

В Мексике в национальной лотерее разыграли дом, из которого в 2014 году бежал наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман. Об этом сообщает Yahoo.

Дом был среди 20 конфискованных лотов. Личность его нового владельца держат в секрете.

Дом площадью 395 квадратных метров, там есть две спальни, гостиная, гараж и секретный тоннель, который вел из джакузи в другой дом (его забетонировали), через который Гусман и сбежал от полицейских в 2014 году. После того, как мексиканские морские пехотинцы несколько повредили его во время штурма, дом отремонтировали и сняли десятки камер видеонаблюдения, через которые «Эль Чапо» наблюдал за окрестностями.

Лотерейный билет стоил $12. В мае президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что собранные деньги пойдут «назад народу» и «помогут купить вакцины от коронавируса».

В прошлом дом выставляли на аукцион по цене от $130 тысяч, однако желающих его приобрести не нашлось (вероятно, из-за его истории). Сейчас его оценивают в $183 тысячи.