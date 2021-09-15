Армия Украины получила на вооружение систему залпового огня «Верба»

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Верба», которая была разработана Харьковским конструкторским бюро им. Морозова.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит бюро Морозова.

«Верба» относится к цифровой системе. Экипаж РСЗО может управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжаться в автоматическом режиме. Также РСЗО имеет улучшенное оборудование связи и навигации, а также систему выравнивания и стабилизации платформы — это значительно повышает точность РСЗО. По сути «Верба» является улучшенной версией советской РСЗО БМ-21 «Град» (в качестве шасси вместо грузового автомобиля «Урал» выступает КрАЗ).

Пусковая установка «Вербы», как и «Града», заряжается 40-ка 122-мм реактивными снарядами. Они способны уничтожать наземные цели (укрепления, технику, живую силу) на расстоянии до 40 км.