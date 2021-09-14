В Одессе на аукционе продали винный завод. Цена лота составила почти четверть миллиарда гривен

Фонд государственного имущества продал на аукционе целостный имущественный комплекс «Одессавинпром», который расположен на Французском бульваре Одессы. Так, победителем аукциона среди 12-ти компаний стало ООО «Каплор 7».

Информация об этом содержится на сайте «Prozorro.Продажі».

Стартовая цена в ходе аукциона выросла почти в четыре раза — с 65 млн гривен до 234,9 млн гривен.

После покупки инвестор обязан в течение трех лет сохранить профиль деятельности предприятия (производство вин) и заключить охранный договор на здание 1895 года, принадлежащее предприятию.

«Государство получило справедливую цену благодаря прозрачному аукциону, местная община будет уверена в сохранении исторического памятника, а инвестор — мотивированный развивать этот мощный актив, который перейдет в его собственность», — отметил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

На купленном заводе работает около 200 человек, а сами активы предприятия расположены на пяти земельных участках общей площадью 2,7 га.

«Одессавинпром» занимается производством коньяков и вин под брендами «Французский бульвар» и «Вина Гулиевых».

Бенефициаром ООО «Каплор 7», которая купила завод, указанна одесситка Наталья Голуб.