Фонд госимущества продает завод по производству бриллиантов

Фонд государственного имущества выставил на приватизацию завод «Кристалл» в Винницкой области, который перерабатывает алмазы в бриллианты.

Об этом пишет ФГИУ в своем Facebook.

«Уже в начале следующего месяца должен состояться онлайн-аукцион по приватизации 100% пакета акций Винницкого завода «Кристалл» — уникального предприятия по переработке алмазов в бриллианты. Это, фактически, действующий ювелирный бизнес полного цикла, в частности здесь осуществляют обработку драгоценных камней и изготавливают ювелирные украшения», — говорится в сообщении.

Там отметили, что на предприятии работают 56 работников, производящие около пяти тысяч ювелирных изделий. Стартовая цена завода — 89 млн гривен.