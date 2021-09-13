Постепенное похолодание и дожди. Синоптики рассказали о погоде до конца недели

К концу недели на всей территории Украины начнет снижаться температура, в некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине 14 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5—10 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +19...+24 °С, в южных и восточных областях +25...+29 °С, в Карпатах +14...+16 °С.

15—16 сентября в Украине тоже ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +8...+13 °С (в северных, а 16 сентября и в восточных областях +5... +10 °С), в южной части +10...+15 °С; днем +16...+21 °С, на Закарпатье и юге страны, 16 сентября и в большинстве западных областей +20...+25 °С.

По данным синоптиков, 17 сентября в западных, Житомирской, днем и в северных, местами Винницкой и Черкасской областях дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +7...+13°С, в западных областях и на побережье Черного моря до +16 °С, на востоке страны +5...+10 °С, днем +17...+23 °С, в южной части до +26 °С.