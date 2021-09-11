«На расстоянии световых лет». Президент Эстонии заявила, что Украина не приблизилась к членству в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Киев за последние 5 лет так и не приблизился к выполнению Копенгагенских критериев, что необходимо для вступления в Европейский Союз.

Об этом она рассказала на конференции YES Brainstorming.

По ее словам, Украина «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения Копенгагенских критериев из-за медленного проведения реформ, в частности судебной. Согласно этим критериям, Украина должна достичь стабильности и прозрачности политических и судебных органов, а также создать условия для свободного рынка.

Кальюлайд привела в пример проблемы эстонских инвесторов в Украине.

«Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним обратился представитель одной украинской фирмы, который попросил поделиться бизнесом, отдать долю, чтобы ускорить выход на рынок», — заявила она.

При этом Кальюлайд уверяет, что всегда была сторонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова. Она верит, что однажды это произойдет.

Как сообщает «Украинская правда», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что ЕС отказывает Украине не из-за реформ, а из-за политики.

«Хочу, чтобы меня поняли правильно — мы являемся сторонниками реформ и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, что нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину [...]. Принятие в ЕС зависит не только от реформ — это также и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины, и это не зависит от реформ», — сказал он.