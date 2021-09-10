НБУ окончательно ликвидировал банк «Земельный капитал». Вкладчикам вернут деньги

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию банка «Земельный капитал», тем самым ликвидировав его.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Решение приняли по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По данным НБУ, 94,43% акций банка контролировал Виктор Тополов, который занимал должность министра угольной промышленности в 2005—2006 годах в правительстве Юрия Еханурова.
Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тысяч гривен, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка.
Национальный банк Украины 11 августа внес банк «Земельный капитал» в категорию неплатежеспособных.
- В апреле Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидировал Всеукраинский банк развития, владельцем которого является Александр Янукович.
- В августе 2020 Национальный банк признал банк «Аркада» неплатежеспособным. В финучреждении отметили, что более 90% вкладчиков «Аркады» (свыше 5 тысяч человек) получат вклады в полном объеме. В феврале в Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что уже выплатили вкладчикам банка более 184 миллионов гривен.