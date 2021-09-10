НБУ окончательно ликвидировал банк «Земельный капитал». Вкладчикам вернут деньги

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию банка «Земельный капитал», тем самым ликвидировав его.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение приняли по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным НБУ, 94,43% акций банка контролировал Виктор Тополов, который занимал должность министра угольной промышленности в 2005—2006 годах в правительстве Юрия Еханурова.

Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тысяч гривен, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка.