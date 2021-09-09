Суд избрал меру пресечения попавшемуся на взятке главе Летной академии НАУ

Суд в Кропивницком избрал меру пресечения главе Летной академии НАУ Александру Чумаку, которого поймали на взятке.
Об этом пишет в своем Facebook управлениt СБУ в Кировоградской области.
Отмечается, что Ленинский суд Кропивницкого арестовал Чумака на два месяца. Однако в качестве альтернативы определил залог в размере 568 тысяч гривен.
«Это произошло со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины по факту вымогательства и получения взятки в размере 20 тысяч долларов США за заключение договоров с местным предпринимателем», — сообщили в СБУ.
- 3 сентября Служба безопасности поймала на взятке в $20 тысяч начальника Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака.
- 8 сентября ему объявили новое подозрение. По версии следствия, Чумак имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему «чувствовать себя уверенно», даже несмотря на объявление подозрения со стороны СБУ.