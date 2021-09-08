«Комплекс провокаций». Разведка Минобороны отвергла обвинения России в организации диверсии на газопроводе в Крыму

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отвергает обвинения со стороны России в причастности к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.

Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный.

«Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал Красный.

По его словам, военная разведка Украины считает, что это комплекс провокаций. «Их цель — обосновать проведение репрессивных мер против крымских татар. Во-вторых, мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения», — добавил пресс-секретарь ГУР.