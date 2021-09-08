Первая ракетка Украины Свитолина вылетела с US Open. Она проиграла 19-летней канадке

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США проиграла 73-й ракетке мира из Канады Лейле Фернандес.
Так, Свитолина не нашла противодействия агрессивной игре 19-летней теннисистки.
Украинка победила лишь во второй партии — 6:3. Первый сет Свитолина проиграла 3:6, а третий закончила со счетом 6:6, где в тай-брейке боролась за полуфинал. Однако сил не хватило — 5:7.
В следующем раунде Фернандес сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая переиграла чешку Барбору Крейчикову.
Впрочем поражением Свитолиной не заканчивается участие Украины в US Open. Уже сегодня, 8 сентября, свой матч в полуфинале микста проведет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.
- Напомним, 29 августа Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чикаго, завоевав себе первый титул в сезоне 2021 года и 16-ю награду в этом турнире.
- В этом году первая ракетка Украины также стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.