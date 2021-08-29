Первая ракетка Украины Свитолина победила на турнире WTA. Это ее 16 награда

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чикаго, завоевав себе первый титул в сезоне 2021 года.

На этот раз она обыграла француженку Элизабет Корне — 7:5, 6:4, сообщает Федерация тенниса Украины. Свитолина завоевала уже 16-ю медаль на этом турнире.

Последний раз Свитолина выиграла титул на турнире в Страсбурге осенью 2020 года. На пути к титулу Элина Свитолина обыграла Клару Бурель, Фиону Ферро, Кристину Младенович и Ребекку Петерсон.

За турнир украинка не сыграла ни с одной из соперниц из топ-50 рейтинга.

Дело в том, что Свитолина воспользовалась от организаторов wild card и стала единственной представительницей топ-30 на этом турнире.