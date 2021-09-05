Без осадков, но с заморозками. Синоптики спрогнозировали погоду в начале следующей недели

В начале недели погоду Украины продолжит определять область повышенного давления, без осадков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 6 сентября, ожидается северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+3 °С, днем +13 ...+18 °С, в южных областях и на Закарпатье ночью +6...+11 °С, днем +17....+22 °С. В Киеве — без осадков, температура ночью +4...+6 °С, днем +13...+15°С.

Во вторник, 7 сентября, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+3 °С, днем +14...+19 °С; на Закарпатье и юге страны ночью +5 ...+10 °С, днем +17...+22 °С. В Киеве — без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью +4...+6 °С, днем +16...+18 °С.