Талибы применили слезоточивый газ против участниц протеста в Кабуле. Женщины третий день отстаивают свои права

В Кабуле в субботу, 4 сентября, женщины третий день подряд вышли на протест против захвата страны радикальным исламистским движением «Талибан».

Участницы акции требуют включить женщин в состав нового правительства страны, пишет онлайн-издание Tolo News.

Для разгона акции талибы применили слезоточивый газ, от которого пострадала как минимум одна из протестующих.

Одна из участниц акции рассказала, что афганские женщины чувствуют себя вынужденными выйти на улицы, чтобы защитить свои права.

«У меня три университетских диплома, а они требуют, чтобы я сидела дома», — возмущенно заявила активистка.

В руках протестующие держали плакаты с лозунгами: «Мы не те женщины, что были здесь 20 лет назад» и «Равенство — справедливость — демократия».

2 сентября в афганском городе Герат около 70 женщин также вышли на протест, требуя от нового руководства «Талибана» сохранения и расширения прав женщин.

Напомним, во время первого периода нахождения талибов у власти с 1996 по 2001 год афганским женщинам запрещалось работать, а девочкам — ходить в школу. Выходить из дома им можно было только в сопровождении мужчины и полностью укрывшись под паранджой, смеяться и громко разговаривать в общественных местах им не разрешалось.

Теперь женщины в Афганистане опасаются, что после захвата власти «Талибаном» эти запреты могут снова вступить в силу.

Заместитель главы политического офиса «Талибана» в Катаре Инаятулхак Ясини заявил, что в новом правительстве Афганистана женщины ключевых или высоких должностей не получат.