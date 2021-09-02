В Афганистане десятки женщин вышли на протест с требованием сохранить их права

В афганском городе Герат около 70 женщин вышли на протест, требуя от нового руководства «Талибана» сохранения и расширения прав женщин.

«Образование, безопасность и работа — это наши фундаментальные права», — скандировали участники протеста, пишет Al Jazeera.

Организатор митинга Фрибе Кабрзани заявила, что женщины должны иметь возможность приобщиться к формированию нового правительства, в частности Кабинета и совета старейшин. По ее словам, афганские женщины пошли на многие жертв в течение последних двух десятилетий, чтобы достичь того, что имеют сейчас и не готовы прощаться с этим.

«Мы хотим, чтобы мир услышал нас, мы хотим сохранения своих прав», — сказала Кабрзани и отметила, что уже сейчас многим женщинам не позволили выйти на протест из-за опасений, что их убьют.

Еще одна организатор протеста Басир Тагер отметила, что «Талибан» должен консультироваться с женщинами о важных ришенннях. Однако, по ее наблюдениям, женщины не участвуют во встречах и совещаниях талибов.

«Мы видели, как они снова бьют женщин», — рассказала еще одна протестующая Марьям Ебрам.

Молодые афганки также отмечают, что работодатели запрещают им ходить на работу и увольняют их по половому признаку.