В Черновицкой области выявили больше всего случаев штамма «Дельта». Какая ситуация в других регионах

По состоянию на 31 августа в Украине выявили 855 подтвержденных случаев инфицирования мутировавшим штаммом коронавируса «Дельта».

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответ на запрос «Радио Свобода».

Больше всего случаев штамма «Дельта» официально зафиксировали в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

А меньше всего — в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

«В Волынской, Киевской и Донецкой областях — по 47 случаев. В Харьковской области — 45, немного меньше в Винницкой и Луганской областях — по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях — по 39. При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской — 25, на один случай меньше во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев в городе Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях», — рассказали в Минздраве.