Пловец Максим Крипак принес Украине еще одно золото на Паралимпийских играх в Токио

Украинский пловец Максим Крипак стал победителем в финальном заплыве на 100 метров на спине (S10) на Паралимпийских играх.
Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.
Украинец финишировал с результатом 57,19, получил золотую медаль и установил новый мировой рекорд. Крипак побил свой же предыдущий мировой рекорд на 0,05 секунды.
Отметим, второе место занял итальянец Стефано Раймонди (59,36), третье — француз Флоран Маре (1:01,30).
Золото Максима стало для Украины двадцатым на Паралимпиаде-2020.
- Ранее украинский спортсмен Максим Крипак получил свою третью золотую медаль на Паралимпийских играх — 2020 на 400-метровке вольным стилем. До этого он победил в заплывах на 100 метров вольным стилем и баттерфляем. Также украинец получил серебро в заплыве на 50 метров вольным стилем.
- 2 сентября Украина вернула себе пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Команда завоевала уже 81 награду — 20 золотых, 37 серебряных и 24 бронзовые медали.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, они соревнуются в 15 видах спорта.