Восьмой день Паралимпиады принес Украине 8 медалей, в том числе две золотые

Украинские спортсмены в восьмой день соревнований на Паралимпийских играх в Токио завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото выиграли Максим Крипак (плавание вольным стилем, дистанция 400 метров) и Анастасия Москаленко (толкание ядра), которая установила мировой рекорд.

Серебро — Василий Ковальчук (пулевая стрельба из пневматической винтовки лежа на 10 метров) и Алексей Федина (плавание брассом на 100 метров).

Бронзовые медали завоевали Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки лежа на 10 метров), Иван Май и Лев Кац (настольный теннис в команде), а также Яна Бережная и Ярина Матло (плавание брассом на 100 метров, классы SB11 и SB12).