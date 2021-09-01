Правительство решило повысить студентам стипендии и изменить порядок начисления пенсий «чернобыльцам»

Кабинет министров принял решение повысить в Украине стипендии студентам учреждений высшего и предвысшего образования, а также профессионального образования.

Об этом на заседании заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза», — отметил он.

Сейчас стипендия для студентов высших учебных заведений ІІІ—ІV уровней аккредитации составляет 1 300 гривен, соответственно, она возрастет примерно до 2 тысяч гривен. Стипендия же в учреждениях профтехобразования составляет 490 гривен, она может вырасти до 1 225 гривен.

Также правительство изменило порядок начисления пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Теперь люди смогут самостоятельно выбирать, какую пенсию получать — по их зарплате во время работы за пределами зоны отчуждения, или же согласно закону о социальном обеспечении «чернобыльцев».

Кроме этого, минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, состоявших на его иждивении, составит: на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по инвалидности умершего.