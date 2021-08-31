КСУ отказался проверять назначение Шкарлета министром образования

Конституционный суд отказался открывать производство по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования.
Об этом пишет пресс-служба КСУ.
«Большая палата на заседании продолжила рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины «О назначении Шкарлета С. Н. министром образования и науки Украины». По результатам рассмотрения этого вопроса принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу», — говорится в сообщении.
Конституционное представление из-за назначения Шкарлета в КСУ подали в декабре 2020 года. Его подписали нардепы из фракций «Голос», «Европейская солидарность», а также несколько депутатов из «Батьківщини» и внефракционных.
- В декабре 2020 года, после голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования, фракция «Голос» заявила о фальсификации — за проголосовали депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которых не было в зале (в частности Григорий Суркис). После этого спикер Рады поручил установить камеры видеонаблюдения в отдаленных уголках сессионного зала, чтобы фиксировать кнопкодавство.
- 15 февраля глава фракции «Голос» заявил, что в Верховной Раде исчезло видео, на котором зафиксирован факт неперсонального голосования за назначение Шкарлета. Он потребует от главы управления госохраны отчитаться в парламенте.