КСУ отказался проверять назначение Шкарлета министром образования

Конституционный суд отказался открывать производство по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом пишет пресс-служба КСУ.

«Большая палата на заседании продолжила рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины «О назначении Шкарлета С. Н. министром образования и науки Украины». По результатам рассмотрения этого вопроса принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу», — говорится в сообщении.

Конституционное представление из-за назначения Шкарлета в КСУ подали в декабре 2020 года. Его подписали нардепы из фракций «Голос», «Европейская солидарность», а также несколько депутатов из «Батьківщини» и внефракционных.