Даю две недели: мэр Ивано-Франковска Марцинкив пригрозил увольнением работникам горсовета, если они не привьются

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал лишить премии невакцинированных работников исполнительного комитета горсовета и пригрозил им увольнением.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение», — подчеркнул Марцинкив.