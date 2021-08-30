Глава украинской делегации в ТКГ Кравчук не будет участвовать в заседаниях до декабря из-за операции на сердце

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук из-за перенесенной операции на сердце не будет участвовать в ТКГ до конца декабря.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.
«Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет — это всегда очень непросто. Пока будет вести [ТКГ] Резников. Возможно, это будет до ноября или декабря», — отметил Арестович.
Сейчас главу украинской делегации замещает вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
- В конце июня 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. Подробностей нет, однако известно, что у него «очень медленная динамика улучшения» и он на аппарате искусственной вентиляции легких.