Глава украинской делегации в ТКГ Кравчук не будет участвовать в заседаниях до декабря из-за операции на сердце

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук из-за перенесенной операции на сердце не будет участвовать в ТКГ до конца декабря.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

«Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет — это всегда очень непросто. Пока будет вести [ТКГ] Резников. Возможно, это будет до ноября или декабря», — отметил Арестович.

Сейчас главу украинской делегации замещает вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.