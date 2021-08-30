Instagram попросит всех пользователей указать свой возраст — для фильтра контента и запуска новых функций

Соцсеть Instagram попросит всех своих пользователей указать дату рождения для того, чтобы запустить новые функции и показывать различный контент.
Об этом пишет пресс-служба компании Facebook, которой принадлежит Instagram.
«Мы ясно дали понять, что хотим делать больше для того, чтобы создать для молодых людей более безопасное и личное пространство. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами датой рождения, если они не сделали этого раньше», — отметили там.
Там отметили, что это нововведение будет касаться только тех, кто не указал свою дату рождения. В соцсети пользователей попросят сделать это при первом входе или же во время публикации чувствительного контента.
«Мы понимаем, что некоторые могут указать не ту дату, и разрабатываем новые системы для решения этой проблемы. Как мы недавно сообщали, мы используем искусственный интеллект для оценки возраста людей на основе таких сообщений, как «С днем рождения». В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии будут свидетельствовать об обратном, мы предложим пользователю несколько вариантов, чтобы подтвердить его возраст», — сообщили в Instagram.
- Социальная сеть Instagram с 28 июля 2021 года вводит новые правила в своей политике конфиденциальности, которые касаются пользователей до 16 лет. Социальная сеть по умолчанию при регистрации переведет профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или 18 лет в некоторых странах) в частный режим. Их страницы смогут просматривать только подписчики.
- Соцсеть Instagram добавила для совершеннолетних пользователей новую функцию. Они смогут самостоятельно регулировать появление чувствительного контента в своей ленте.