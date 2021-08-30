Instagram попросит всех пользователей указать свой возраст — для фильтра контента и запуска новых функций

Соцсеть Instagram попросит всех своих пользователей указать дату рождения для того, чтобы запустить новые функции и показывать различный контент.

Об этом пишет пресс-служба компании Facebook, которой принадлежит Instagram.

«Мы ясно дали понять, что хотим делать больше для того, чтобы создать для молодых людей более безопасное и личное пространство. Для этого нам нужно знать, сколько лет всем в Instagram, поэтому мы начали просить людей поделиться с нами датой рождения, если они не сделали этого раньше», — отметили там.

Там отметили, что это нововведение будет касаться только тех, кто не указал свою дату рождения. В соцсети пользователей попросят сделать это при первом входе или же во время публикации чувствительного контента.

«Мы понимаем, что некоторые могут указать не ту дату, и разрабатываем новые системы для решения этой проблемы. Как мы недавно сообщали, мы используем искусственный интеллект для оценки возраста людей на основе таких сообщений, как «С днем рождения». В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии будут свидетельствовать об обратном, мы предложим пользователю несколько вариантов, чтобы подтвердить его возраст», — сообщили в Instagram.