Албания усилила карантин

В Албании, чтобы предотвратить вспышку штамма коронавируса «Дельта», усиливают ограничения. Местное население предупредили о возможной обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.
Об этом сообщает Associated Press.
В Албании в августе фиксируют значительный рост количества больных: до более 900 человек в сутки. Например, в июле было в 100 раз меньше. Поэтому решили продлить ночной комендантский час на час с 23:00 до 06:00 (до этого начинался в 00:00). Маски — обязательно в закрытых помещениях. Эти правила о комендантском часе и о масках действовали в течение летнего сезона, но власти не вводили жесткий контроль над этим. Теперь же людей будут штрафовать за нарушения на $24—48, учреждения, предприятия и другие юридические лица — на $950—6 680.
Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сказал, что «скоро мы подадим заявку на переход к новому этапу кампании вакцинации, сделав обязательными прививки для некоторых категорий».
- Албания полностью открыта для украинцев. Для того чтобы там отдохнуть, не нужно вакцинироваться, иметь отрицательный ПЦР-тест или проходить карантин.
- 27 августа 2021 года украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» стали доступны всем украинцам. Чтоб его получить, в меню «Послуги» нужно выбрать «COVID-сертифікати», нажать «Отримати сертифікат» и затем подписать заявку с помощью электронной подписи («Дія.Підпис»), которую можно легко создать в приложении при наличии в нем загранпаспорта или ID-карты. Сертификат доступен только после полной вакцинации двумя дозами.