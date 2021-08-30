Покушения на Осмаева: прокуратура передала в суд дело против сотрудника ФСБ, которому помогал генерал СБУ

Офис генерального прокурора передал в суд дело против сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций Федеральной службы безопасности России, которого подозревают в причастности к покушению на убийство командира Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
В организации покушения ему помогал один из руководителей Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины — генерал-майор Валерий Шайтанов. По заданию куратора из ФСБ генерал-майор на территории Украины подыскивал исполнителей для убийства Осмаева. В 2017 году на Осмаева было совершено два покушения — 1 июня и 30 октября. Комбат получил тяжелые ранения. В результате последнего нападения погибла жена Осмаева Амина Окуева.
- Генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля 2020 года за шпионаж в пользу России. Следствие считает, что Шайтанов планировал в Украине теракты, за которые российская сторона обещала ему $200 тысяч и паспорт РФ. Он работал над привлечением украинцев к выполнению задач ФСБ на территории Европы.
- Позже Шевченковский суд Киева арестовал Шайтанова на 60 дней. Его подозревают в шпионаже в пользу ФСБ России и подготовке убийства добровольца Адама Осмаева. 16 апреля был задержан еще один фигурант этого дела.
- Полковник российского ФСБ Игорь Егоров, который вербовал генерал-майора, оказался причастным к делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете МН17 Малазийских авиалиний. По данным СБУ, Егоров также был одним из главарей боевиков на Донбассе.
- В начале августа Шайтанову добавили статью о хранении оружия (ч. 1 ст. 263), но сейчас ее убрали.