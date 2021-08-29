В США владельцы ресторанов и пабов провели акцию памяти военных, погибших во время теракта в Кабуле

В Кабуле, захваченном «Талибаном», 26 августа прогремела серия взрывов, ответственность за которые взяло «Исламское государство Хорасан». Среди погибших было 13 американских военных, которые проводили эвакуацию.

Пентагон раскрыл имена и должности погибших: 11 морпехов, один солдат сухопутных войск и медик ВМФ. Самому младшему из них было 20 лет, самому старшему — 31 год.

Также при взрыве погибли две девушки — 23-летняя Николь Ги и 25-летняя Джанни Розарио, которые служили в морской пехоте.

Чтобы почтить память погибших, бары, рестораны и другие заведения в США провели акцию — они резервировали один столик и выставляли на нем 13 кружек пива.

Несмотря на выходные, столики резервировали на всю ночь.

«Мне сказали: “Ты же знаешь, что это ночь пятницы?” Я ответил: “Да, но вы понимаете, что они никогда не вернутся к своим семьям?”», — отметил владелец бара Nikoʼs Bar & Gyros Нико Мулагианнис.

Он добавил, что до 11 сентября будет жертвовать по доллару с каждого купленного пива в фонд помощи семьям погибших.

Всего в результате семи взрывов, прогремевших в окрестностях Кабула, погибли около 200 человек.