УАФ представила тренерский штаб сборной Украины по футболу

В воскресенье, 29 августа, Украинская ассоциация футбола представила новый тренерский штаб национальной сборной Украины.
И. о. главного тренера украинской национальной команды назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.
Помогать Петракову будут Андрей Анненков и Александр Шовковский.
Тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко, а Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой будут работать тренерами по физподготовке.
Шовковский и Баштовой ранее входили в штаб Андрея Шевченко.
Первые матчи с новым тренерским штабом сборная Украины проведет уже в начале сентября: 1 сентября против Казахстана и 4-го — против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.
- 2 августа Украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.