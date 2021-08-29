УАФ представила тренерский штаб сборной Украины по футболу

В воскресенье, 29 августа, Украинская ассоциация футбола представила новый тренерский штаб национальной сборной Украины.

И. о. главного тренера украинской национальной команды назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.

Помогать Петракову будут Андрей Анненков и Александр Шовковский.

Тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко, а Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой будут работать тренерами по физподготовке.

Шовковский и Баштовой ранее входили в штаб Андрея Шевченко.

Первые матчи с новым тренерским штабом сборная Украины проведет уже в начале сентября: 1 сентября против Казахстана и 4-го — против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.