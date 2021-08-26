МИД заявил, что украинцев среди пострадавших от взрывов возле аэропорта Кабула нет

Украинцев среди пострадавших в результате взрывов возле аэропорта Кабула нет.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии среди пострадавших украинцев пока не поступала», — написал Николенко.

В четверг стало известно о как минимум двух взрывах возле аэропорта Кабула. В Министерстве обороны США сообщили, что по крайней мере один взрыв произошел из-за самоподрыва смертника. Данные о пострадавших разнятся, по состоянию на вечер 26 августа речь идет о примерно 70 раненых. Также СМИ сообщают о минимум 11 погибших.