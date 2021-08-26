Кабмин переназначил главу Государственного космического агентства и назвал победителя конкурса на должность руководителя «Укравтодора»

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме этого, Кабмин определил победителей конкурса на должности:

глава Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») — Евгений Кузькин,

замглавы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей — Роман Косинский,

замглавы Государственной авиационной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Михаил Журавлев,

замглавы Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Виктор Смаль.

Также Кабмин переназначил Игоря Дегнеру заместителем (первым) главы Госслужбы по вопросам труда, Александра Малецкого — замглавы правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначена Анастасия Бондарь, а первым заместителем главы Государственного космического агентства — Владимир Бень.

Кроме этого, Кабмин согласовал назначение Андрея Ярмольского замглавы Волынской областной государственной администрации, а Тараса Савченко — первым замглавы Сумской ОГА.