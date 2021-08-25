Новая Зеландия подписала декларацию саммита «Крымской платформы»

Посол Новой Зеландии в Украине Мэри Терстон передала Министерству иностранных дел Украины ноту о присоединении к совместной декларации саммита «Крымской платформы».

Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МИД Украины.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин провел встречу с послом по случаю завершения ее дипломатической миссии в Украине и поблагодарил новозеландскую сторону за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, он поблагодарил посла Терстон за участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы» 23 августа в Киеве.

Также Енин предложил начать переговоры о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 и проработать вопрос об упрощении визового режима Новой Зеландии для украинцев.