Минздрав планирует ввести привилегии для вакцинированных украинцев

Министерство здравоохранения Украины рассматривает план введения привилегий для укринцев, которые вакцинировались от коронавируса.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

Он отметил, что, учитывая эпидемиологическую ситруацию, в регионах будут вводить разного рода ограничения. Однако даже в «красных» зонах для вакцинированных людей будут делать исключения.

«Будут вводиться карантин, но для определенных сфер экономики. Вакцинированным позволят работать даже в «красном» уровне эпидемиологической опасности. Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и у посетителей будет COVID-сертификат», — сказал Ляшко.

Он добавил, что сфер, где могут вводиться привилегии для вакцинированных достаточно.

«Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии и других странах — рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США, посмотреть, что работает, а что нет и выбрать оптимальный варианнт для себя», — отметил Ляшко.