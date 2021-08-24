«Укрзалізниця» подписала договор с Deutsche Bahn. Немцы будут управлять пассажирскими перевозками

Компания «Укрзалізниця» подписала договор с немецкой компанией Deutsche Bahn о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.

Об этом пишет Министерство инфраструктуры в своем Facebook.

Договор подписали с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn. На первом этапе до конца 2021 года компания поможет «Укрзалізниці» отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Эксперты компании должны определить ориентировочную потребность «Укрзалізниці» в инвестициях для обновления подвижного состава, производства собственных поездов и их закупки. Также DB разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие 5 лет и модель их финансирования.

«В этом году государство впервые финансирует пассажирские перевозки «Укрзалізниці». Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги мы начинаем Большую стройку на «Укрзалізниці», которая коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса. Мы стремимся к немецкому качеству на украинском рынке железнодорожных перевозок», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В случае успешного сотрудничества на первом этапе компании перейдут ко второму этапу — передаче пассажирских перевозок в управление Deutsche Bahn. Это означает, что в Украину прибудет команда немецких менеджеров, которая и будет руководить реформой.

«Уверены, что передача Deutsche Bahn процесса управления пассажирскими железнодорожными перевозками позволит получить максимально быстрые результаты. Подписанный сегодня контракт является первым этапом сотрудничества и мы ожидаем, что по его результатам мы перейдем к следующему этапу уже в начале 2022 года, когда команда немецких менеджеров будет делегирована для операционного управления пассажирскими перевозками в Украине», — подчеркнул член Совета директоров DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.