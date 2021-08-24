Умер соратник Тимошенко, экс-нардеп Владимир Бондаренко

24 августа скончался бывший народный депутат и экс-глава Киевской городской государственной администрации, руководитель киевской организации партии «Батьківщина» Владимир Бондаренко.

Об этом сообщила депутат фракции «Батьківщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова в Facebook.

Сейчас причина смерти экс-нардепа неизвестна.

Отметим, Бондаренко умер на 69-м году жизни. Он был народным депутатом Верховной Рады II—IV и VI—VII созывов, в 1996 году был заместителем министра — руководителем делами Министерства юстиции Украины, в 2014 году возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию, также был руководителем киевской городской организации партии «Батьківщина», создал музей «Украинское село» под Киевом.