Биологи впервые вырастили органоид мозга с зачатками глаз, которые реагируют на свет

Биологи Университетской клиники Дюссельдорфа в лаборатории вырастили из стволовых клеток органоид (зачаток) мозга с глазными пузырями, которые начали развиваться аналогично глазам животных и реагируют на свет.

Результаты исследования опубликовали в журнале Cell Stem Cell.

Для создания органоида биологи поместили стволовые клетки в специальную среду, имитирующую естественное окружение развивающегося мозга. Там они дифференцируются и образуют зачаток мозга размером с горошину. Теперь же ученым удалось вырастить мозг с зачатками глаз, в которых за два месяца появились разные типы клеток. В глазных пузырях образовались зародыши сетчатки, хрусталика и роговицы. Органоид при этом развил нервную связь с ними, благодаря чему зачатки начали реагировать на свет.

Органоид мозга с глазными пузырями Cell Stem Cell

Темп развития органоид подобен равитию глаз у человеческих эмбрионов. Это позволяет использовать его для тестирования лекарств и изучения болезней, например неврологических. Исследования в этом направлении до сих пор проводят на мозге мышей.

Исследователи подробно описали свой эксперимент, чтобы «мини-мозг в пробирке» смогли вырастить и другие ученые.