Глава Минздрава Ляшко просит не останавливать в стране вакцинацию на День Независимости, как в Киеве

Министр здравоохранения Виктор Ляшко просит не останавливать вакцинацию от коронавируса даже в выходные и на праздники. Перед этим в Киеве заявили, что 23 и 24 августа во время празднования Дня Независимости не будут работать пункты вакцинации в МВЦ и больницах.

Соответствующее заявление Ляшко обнародовал в понедельник, 16 августа.

«Штамм «Дельта», сотни случаев которого уже зарегистрированы в Украине, заразнее. Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно людям — как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность», — сказал Ляшко.