В Киеве 23 и 24 августа не будут работать пункты вакцинации

В Киеве в связи с празднованием Дня Независимости 23 и 24 августа (понедельник и вторник) не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях.
Об этом 15 августа предупредила Киевская городская государственная администрация.
Киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, рекомендуют прививаться второй дозой вакцины раньше (21—22 августа ) или уже с 25 августа. Вот перечень пунктов вакцинации в Киеве.
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