Кабмин утвердил строительство сети государственного телеоператора, который будет вещать на приграничные территории

Кабинет министров утвердил программу построения системы государственного мультиплекса, который сможет не только транслировать телеканалы, но и извещать граждан о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Программа предусматривает строительство Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения цифровой многоканальной сети МХ-7. Она обеспечит трансляцию цифрового украинского телевидения, в том числе в отдаленных и приграничных регионах страны, куда ранее сигнал отечественных каналов не поступал.

Для запуска мультиплекса МХ-7 нужно приобрести и установить 158 цифровых телевизионных передатчиков для обеспечения трансляции до 12 телевизионных программ и трех программ «Суспільного радіо». Для этого, в частности, планируется привлечь 490 млн гривен кредитных средств.

Вещания МХ-7 будет проходить в стандарте DVB-T2 — европейском стандарте эфирного цифрового вещания. Этот стандарт обеспечивает улучшенное качество телевизионного изображения и звука, а также позволяет транслировать большее количество телевизионных программ в рамках выделенного частотного диапазона.