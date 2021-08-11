В Польше распалась правящая коалиция. Политологи прогнозируют внеочередные парламентские выборы

В Польше партия «Согласие» официально объявила о своем выходе из правительственной коалиции после увольнения лидера политсилы Ярослава Говина с должности вице-премьера.

Об этом сообщает RMF24.

«По решению политсовета «Согласие» Ярослава Говина покидает «Объединение правых». Парламентарии «Согласия» выйдут из фракции «Право и справедливость» и сформируют парламентский круг «Согласия» Ярослава Говина», — сообщил заместитель представителя партии Ян Стжежек.

Во фракции «Права и справедливости» насчитывалось 11 политиков из «Согласия», поэтому их решение означает распад правящей коалиции.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне политического скандала решил уволить из правительства лидера партии-партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил распад коалиции.

Увольнение Говина обосновали тем, что он и члены его депутатской группы недостаточно сотрудничали над реформами правящей партии «Право и справедливость». Говин также выступал против запланированного повышения налогов и дискутировал по поводу изменения закона о вещании.

Речь идет об инициативе правящей партии, выдавать лицензии на вещание только тем иностранцам, которые имеют штаб-квартиру или проживают в Европейском экономическом пространстве.

Говин выступил против этой нормы, поскольку считает, что она ухудшит отношения Польши с Соединенными Штатами. По мнению критиков, закон направлен против частного вещателя TVN, который входит в американскую группу Discovery через холдинговую компанию, зарегистрированную в Нидерландах. Новостной канал TVN24, в частности, занимает критическую позицию в отношении «Права и справедливости»

В правительственную коалицию, кроме «Согласия», также входит партия «Солидарная Польша» во главе со Збигневом Зебро.

Польские политологи предполагают возможность проведения внеочередных парламентских выборов уже весной следующего года.