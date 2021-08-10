Лионель Месси официально стал игроком французского «ПСЖ»

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси официально стал игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен».
Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Как видно на видео, которое разместил «ПСЖ», Месси будет играть под номером 30.
На 11 августа клуб созвал пресс-конференцию. Она начнется в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).
- 5 августа стало известно, что аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта объяснил это тем, что клуб по финансовым причинам не может позволить себе продлить контракт с Месси.
- Летом 2020 года аргентинец уже хотел покинуть клуб. Он ссылался на пункт в личном контракте. Руководство клуба решило, что футболист не может уйти бесплатно, поскольку он сообщил об уходе, нарушая пункт договора, срок действия которого якобы закончился еще 30 мая. «Барселона» была готова отпустить игрока, но за рекордную сумму — более €222 млн.
- 8 августа президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском клубе «Пари Сен-Жермен».
- Позже отец Месси подтвердил его переход в «ПСЖ». Официально зарплата футболиста не называется, но по данным СМИ, она может составить 35 миллионов евро за сезон.