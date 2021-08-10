Лионель Месси официально стал игроком французского «ПСЖ»

Один из лучших футболистов мира Лионель Месси официально стал игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Как видно на видео, которое разместил «ПСЖ», Месси будет играть под номером 30.

На 11 августа клуб созвал пресс-конференцию. Она начнется в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву).