Убийство украинцев в колонии «ДНР»: прокуратура возбудила производство

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное производство из-за смерти не менее двух граждан Украины в одной из колоний на территории «ДНР».

Об этом сообщается на странице прокуратуры.

Следователи выяснили, что 6 августа на территории Кировской исправительной колонии № 33 в городе Крестовка Донецкой области неизвестные убили осужденных. Один из погибших — 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о другом убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется.

Производство возбуждено по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного производства. Расследование проведет полиция Краматорска.

9 августа уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в колонии на неподконтрольной территории были убиты трое граждан Украины. Сейчас известны имена двух убитых — это дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, судимый за убийство 18-летнего парня, и Александр Давыдов. Информацию о третьем убитом боевики скрывают.