В Лондоне сломался Тауэрский мост. Из-за неисправности его не могут опустить

В Лондоне из-за технической неисправности знаменитый Тауэрский мост завис в поднятом положении.
Об этом сообщила полиция Лондонского Сити на своей странице в Twitter.
«Тауэрский мост пока закрыт для движения транспорта и пешеходов из-за технической неисправности. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в сообщении.
Отметим, авария произошла около 17 часов по Лондону (19:00 по Киеву), до сих пор мост не могут опустить.
Пока причины неисправности неизвестны, в Лондоне наблюдаются сложности на дорогах.
Тауэрский мост строили в течение восьми лет и запустили в июне 1894 года, в этом году ему уже исполнилось 127 лет.
Механизм моста останавливается уже не впервые. Так, в 2006 году после четырех остановок Тауэрский мост отремонтировали, после этого сбои происходили реже. Последний раз авария произошла в августе 2020 года, тогда мост остановился больше чем на час.
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