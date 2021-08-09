В Лондоне сломался Тауэрский мост. Из-за неисправности его не могут опустить

В Лондоне из-за технической неисправности знаменитый Тауэрский мост завис в поднятом положении.

Об этом сообщила полиция Лондонского Сити на своей странице в Twitter.

«Тауэрский мост пока закрыт для движения транспорта и пешеходов из-за технической неисправности. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в сообщении.

Отметим, авария произошла около 17 часов по Лондону (19:00 по Киеву), до сих пор мост не могут опустить.

Пока причины неисправности неизвестны, в Лондоне наблюдаются сложности на дорогах.

Тауэрский мост строили в течение восьми лет и запустили в июне 1894 года, в этом году ему уже исполнилось 127 лет.

Механизм моста останавливается уже не впервые. Так, в 2006 году после четырех остановок Тауэрский мост отремонтировали, после этого сбои происходили реже. Последний раз авария произошла в августе 2020 года, тогда мост остановился больше чем на час.