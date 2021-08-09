Шеф-редактор The Insider Доброхотов пояснил провалы российских спецслужб «обратным отбором»: Сами силовики ругают систему

Основатель и шеф-редактор российского онлайн-издания The Insider, которое занимается общими расследованием с Bellingcat, Роман Доброхотов рассказал о низком профессиональном уровне российских силовиков, ведь талантливые там не уживаются.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Все действительно указывает на то, что профессиональный уровень силовиков в среднем низок, и это происходит из-за обратного отбора. То есть умные и талантливые люди с этой системой плохо уживаются и с трудом поднимаются по карьерной лестнице. Нужно быть послушным исполнителем, лизоблюдом, инициатива наказуема. Сами силовики ругают свою систему, проклинают руководство. Система дисфункциональна», — отметил Доброхотов.