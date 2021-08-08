Премьер Шмыгаль: Украина перейдет на режим «без бумаг» через три месяца

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина перейдет на режим «без бумаг» через три месяца.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Украина перейдет в режим «без бумаг» через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах», — отметил Шмыгаль.

По его словам, благодаря этому режиму существенно увеличится количество электронных услуг, а коррупционная составляющая будет уничтожена.