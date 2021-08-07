Суд арестовал членов банды рэкетиров в Харьковской области. Их разоблачила СБУ

Шевченковский районный суд Киева арестовал семерых членов банды рэкетиров, которых разоблачила СБУ в Харьковской области.

Об этом сообщает Hromadske.

Их взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Под арест попали Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемые создали организованную преступную группу, которая занималась рэкетом. Среди членов банды были представители партии «Национальный корпус», а также бывшие и действующие правоохранители.