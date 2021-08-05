Мужчине, который угрожал взорвать в Кабмине гранату, объявили о подозрении

Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении 43-летнему мужчине, который накануне захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Ранее столичная прокуратура сообщала, что по факту инцидента зарегистрировали уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса, а сейчас мы видим только три. Из перечня исчезла ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 4 августа около 10 утра в здание правительства зашел неизвестный мужчина. Он вытащил из кармана предмет, похожий на взрывчатку, и угрожал его взорвать. Мужчину задержали через полтора часа — он извинился за свои действия.