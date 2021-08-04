Украина подала запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО

Украина подала официальный запрос с просьбой о присоединении к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО.

Об этом пишет пресс-служба СНБО.

Соответствующий запрос передали во время визита делегации Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО в Эстонию. Именно в столице этой страны Таллинне расположен центр НАТО.

«Стороны обменялись мнениями о перспективах привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), базирующийся в г. Таллинн. От имени секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE», — говорится в сообщении.

В СНБО считают, что такой шаг актуален в контексте интеграции Украины в НАТО.